Sci: Mondiali,Gut prima in prova discesa

(ANSA) - AARE, 6 FEB - Con il sole, ma anche con i consueti 20 gradi sotto zero, la svizzera Lara Gut-Behrami, in 1'14"57 è stata la più veloce nella seconda prova cronometrata della discesa ai Mondiali di Aare (Svezia). Secondo tempo per la norvegese Kajsa Lie (1'14"79), terzo per l'altra elvetica Joana Haehlen (1'14"85). Quarta, e migliore azzurra, Sofia Goggia (1'14"87). Il tempo migliore lo avrebbe registrato l'elvetica Jasmine Flury (1'14"13), ma ha saltato una porta. Per l'Italia - per una prova su un tracciato veloce e difficile, anche se accorciato di una quindicina di secondi nella parte bassa, anticipando l'arrivo - c'è poi Nadia Fanchini, 5/a in 1'15"07.

Più indietro Marta Bassino (1'15"43), Francesca Marsaglia (1'16"00), Federica Brignone (1'16"67) e Nicol Delago (1'17"28).

Non ha partecipato alla prova la statunitense Lyndsey Vonn, caduta ieri in SuperG, che ha annunciato di voler comunque partecipare alla discesa iridata di domenica, chiudendo così la carriera. Vonn ha comunque gia' fatto la prima prova di lunedì.