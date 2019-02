Giornalisti: congresso Fnsi a Levico dal 12 al 15 febbraio

(ANSA) - TRENTO, 6 FEB - Si terrà a Levico Terme, dal 12 al 15 febbraio, il 28/o Congresso nazionale dei giornalisti italiani sul tema "L'informazione non è un algoritmo. Libertà, diritti, lavoro, nell'era delle fake news".

Il congresso Fnsi verrà dedicato ad Antonio Megalizzi, il giovane reporter trentino vittima dell'attentato di Strasburgo e a tutti i giornalisti giovani e precari. Le vetrine dei negozi, degli edifici e dei pubblici servizi di Levico riporteranno le immagini di "Antonio L'Europeo". Sono stati invitati i genitori di Antonio Megalizzi, di Giulio Regeni (torturato e ucciso al Cairo tre anni fa), i famigliari di Andrea Rocchelli (il giornalista freelance e fotoreporter assassinato in Ucraina nel 2014) e quelli di Ilaria Alpi (inviata della Rai a Mogadiscio in Somalia) uccisa insieme al cineoperatore Mirian Hrovatin 24 anni fa. Sono attesi circa 450 giornalisti, cariche politiche nazionali e personalità del mondo della comunicazione e dell'editoria. Previsto un ricco programma di attività collaterali.