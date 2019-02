Antico maso in fiamme sul Renon

(ANSA) - BOLZANO, 6 FEB - Un incendio ha distrutto un antico maso ad Auna di Sotto, sul Renon. Il rogo è scoppiato poco dopo l'una di notte e ha interessato l'intero edificio protetto dalle Belle arti. Le operazioni di spegnimento sono state complesse, come informano i vigili del fuoco, dato che il maso si trova in una zona di difficile accesso. Per il momento sono ancora ignote le cause del rogo.