Kompatscher, traffico A22 oltre limiti

(ANSA) - BOLZANO, 5 FEB - "Infrastruttura ormai al limite delle proprie capacità, non serve rimpallarsi le responsabilità ma potenziare la rotaia". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, parlando con i giornalisti nel corso della consueta conferenza stampa del martedì. Il governatore ha inoltre annunciato che venerdì ci sarà un incontro congiunto con Trento e Innsbruck per discutere di A22.

"Il problema principale non è l'emergenza meteo, ma l'autostrada che ha superato limiti per la capacità di trasporto. Basta un semplice tamponamento e abbiamo code per chilometri. Troppi mezzi su infrastruttura degli anni sessanta, quando il traffico era minore". "L'unica ricetta è lo spostamento del traffico da gomma a ferrovia, quindi bisogna completare le opere e dare luogo a politica che faciliti il trasporto su rotaia. Magari anche aumentando i pedaggi su strada e portando i costi per i Tir come in altre zone. Vogliamo fare un'analisi su quanto avvenuto con Trentino e Tirolo".