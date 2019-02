Droga: controlli a Trento e Rovereto, sequestri da Gdf

(ANSA) - TRENTO, 5 FEB - Sequestrati a Trento e Rovereto dalla Guardia di Finanza due etti di hashish e marijuana.

Segnalate due persone e denunciata una terza persona.

La gran parte della droga, oltre un etto di hashish, è stata trovata in piazza Dante a Trento e sequestrata a carico di ignoti; come d'uso, alcuni spacciatori nascondono la sostanza stupefacente da smerciare tra le siepi o negli anfratti, per poi recuperarla al momento opportuno ed evitare di esserne trovati in possesso in caso di controlli. La droga non è però sfuggita al fiuto dei tre cani antidroga delle Fiamme Gialle di Trento che hanno così potuto trovare, sotto alcuni cespugli, 110 grammi di marijuana e hashish in sette involucri di cellophane. Trovato in possesso di 70 grammi tra hashish e marijuana, un giovane nigeriano è stato denunciato. I servizi antidroga dei finanzieri si sono svolti anche a Rovereto attorno a piazzale Orsi e alle vie adiacenti. Due ventenni sono stati segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.