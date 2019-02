Consiglio provinciale, sì a iniziative per Megalizzi

(ANSA) - TRENTO, 5 FEB - Approvata dal Consiglio provinciale di Trento una mozione bipartisan per favorire una serie di iniziative a favore di Antonio Megalizzi, vittima dell'attentato terroristico di Strasburgo dell'11 dicembre 2018.

La mozione di Paolo Ghezzi (Futura) e Sara Ferrari (Pd), votata all'unanimità, impegna la Giunta ad aderire alla Fondazione con la quale i familiari e gli amici di Antonio Megalizzi intendono mantenere viva la sua memoria realizzando iniziative di stampo europeo; a organizzare, in maggio in occasione della "Giornata dell'Europa", un evento su tematiche europee, in particolare sulla comunicazione e ciò che lega i giovani all'Ue; a reperire i finanziamenti "per organizzare un evento in grado di far diventare Trento una piccola capitale della giovane Europa della comunicazione"; a realizzare un euroforum sulla comunicazione dei temi europei e sulle possibilità di lavoro e formazione offerte dalla conoscenza dell'Ue e, infine, di assegnare ogni anno un premio dedicato alla memoria di Megalizzi.