Capodanno cinese in piazza a Trento

(ANSA) - TRENTO, 5 FEB - Capodanno cinese in piazza Dante a Trento il prossimo 15 febbraio. Questa una delle novità proposte dal Coordinamento teatrale trentino, che allarga e sviluppa la sua vocazione al sostegno e alla diffusione della cultura sul territorio grazie a nuove collaborazioni per l'organizzazione di eventi culturali, come quelle instaurate con il Castello del Buonconsiglio e con il Centro Studi Martino Martini di Trento.

Le novità della stagione sono state presentate da Loreta Failoni, presidente del Coordinamento Teatrale Trentino, Paolo Mattivi, direttore Ufficio Amministrativo del Castello del Buonconsiglio, Riccardo Zandonini, presidente Centro Studi Martino Martini, e Quinto Canali, assessore alla Cultura del Comune di Brentonico. L'evento, pensato per promuovere le relazioni culturali fra Europa e Cina, si concretizzerà nello spettacolo 'Danza del drago e del leone', un momento di grande forza evocativa e significato mitologico e simbolico che affonda le proprie radici nella più antica cultura orientale.