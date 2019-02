Gdf: 5 nuovi Reparti e tre Compagnie in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 4 FEB - Anche nelle Province autonome di Trento e Bolzano è entrata in vigore la riforma della Guardia di Finanza, che ha portato alla nascita di cinque nuovi Reparti, due Gruppi - Rovereto, in Trentino, e Bressanone, in Alto Adige - e tre Compagnie, a Trento, Rovereto e Bolzano. Altra novità è l'elevazione di grado di due Brigate, Fiera di Primiero e Tubre, che sono state riqualificate come Tenenze. La riorganizzazione porterà ad un aumento del personale del 3%, risorse che saranno utilizzate nel controllo economico del territorio, pattugliamenti ed un potenziamento delle verifiche su entrate e uscite di bilancio. I nuovi innesti si aggiungeranno ai circa 400 finanzieri in servizio in Trentino ed ai circa 500 in servizio in Alto Adige.

Le novità sono state presentate nel corso di una conferenza stampa in Comando regionale a Trento, alla presenza del comandante provinciale di Trento, Roberto Ribaudo, e del comandante provinciale di Bolzano, Gabriele Procucci.