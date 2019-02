Anziano muore annegato in torrente in Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 4 FEB - Un uomo di 89 anni è morto annegato dopo essere caduto in un torrente in località Fontane Fredde, frazione di Trodena, in Alto Adige. Secondo le prime informazioni, l'anziano sarebbe scivolato lungo gli argini mentre passeggiava, cadendo nell'acqua gelida. Sul posto i soccorritori della Croce bianca ed i carabinieri, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano.