Basket: Aquila Trento batte Varese 74-71

(ANSA) - TRENTO, 3 FEB - "Avevamo grande voglia di portare a caso il risultato e lo abbiamo fatto al termine di una partita dura, tosta, che per noi per è stata di grande consistenza".

Così il coach dell'Aquila Basket Trento, Maurizio Buscaglia, ha commentato la vittoria di ieri sera per 74-71 su Varese alla Blm Group Arena.

"Nei 40 minuti si sono affrontate due squadre che non mollano mai - ha aggiunto - aspetto che è nel dna sia di Trento che di Varese: abbiamo cominciato bene, con grande energia e grande attenzione in difesa, poi siamo cresciuti in attacco con ottima circolazione di palla, coinvolgendo tanti giocatori diversi. E poi abbiamo reagito ai nostri momenti di difficoltà con compostezza e con grande presenza mentale". (ANSA).