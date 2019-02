Visita Centrale unica di emergenza a Trento

(ANSA) - TRENTO, 2 FEB - C'è ancora posto per visitare la Centrale unica di risposta - Numero unico europeo di emergenza 112, di Trento, che sarà aperta al pubblico domenica 10 febbraio, per la "Giornata del 112". Chi è interessato deve iscriversi alle visite guidate inviando, entro il 6 febbraio alle 12, una mail all'indirizzo openday1-1-2@provincia.tn.it.

Operatori e tecnici saranno a disposizione per illustrare come si svolge il loro lavoro e in particolare la gestione delle chiamate di emergenza. Gli orari di inizio delle visite partono alle 9 per concludersi alle 16.15. Per chi dovesse decidere di aderire all'iniziativa all'ultimo momento e senza essersi prenotato, è prevista la possibilità di assistere a una presentazione video, all'auditorium della struttura, alla presenza di un tecnico con cui si potrà dialogare e che sarà disponibile a rispondere alle domande che gli saranno poste.

