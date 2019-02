Sci: cdm, cancellata per maltempo discesa Garmisch

(ANSA) - Garmisch-Partenkirchen (Germania), 2 feb - La discesa di cdm uomini di Garmisch è stata cancellata per neve e maltempo. La partenza era prevista alle 11,30 e la giuria in un primo momento aveva deciso di utilizzare il più corto tracciato di superG ma poi, senza miglioramenti meteo, è arrivato l'annullamento. Domani a Garmisch è in programma uno slalom gigante.