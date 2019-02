Pallavolo: Trentino-Castellana Grotte

(ANSA) - TRENTO, 2 FEB - "Vogliamo continuare la nostra corsa in campionato per essere protagonisti fino in fondo e per tale motivo anche questo appuntamento è importante". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, presentando la partita di domani a Trento contro Cstellana Grotte.

"Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco - ha aggiunto - e tenere sempre presente le nostre ambizioni; di fronte ci troveremo una Castellana Grotte che ha sin qui avuto troppa poca fortuna rispetto a quanto sia stata in grado di esprimere con la sua pallavolo. A maggior ragione sarà un incontro a cui bisognerà avvicinarsi con le dovute attenzione, anche perché il recente addio dell'opposto Renan potrebbe rendere il gioco pugliese meno prevedibile e togliere pressioni all'intera squadra". (ANSA).