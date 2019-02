Sci: Paris 2/o in prova discesa Garmisch dietro Kriechmayr

(ANSA) - GARMISCH- PARTENKIRCHEN (GERMANIA), 1 FEB - Ancora una grande dimostrazione di forza di Dominik Paris dopo i trionfi di Kitzbuehel. L'azzurro ha infatti realizzato il secondo miglior tempo in 1.58.07 nella seconda prova in vista della discesa di Garmisch-Partenkirchen di domani, ultima gara in questa disciplina prima dei Mondiali. Il più' veloce e' stato l'austriaco Vincent Kriechmayr in 1.57.76. Terzo tempo per il francese ma Maxence Muzaton in 1.58.11.

Per l'Italia c'e' poi l'ottimo 4/o tempo in 1.58.29 di Mattia Casse, sceso con il pettorale 41, che vuole assolutamente un posto in gara ad Aare. Piu' indietro Matteo Marsaglia in 1.59.13, Christof Innerhofer in 1.59.86, Werner Heel in 1.59.97.

A Garmisch e' in programma domenica anche un gigante.