Ori azzurri mondiali paralimpici: Provincia, straordinari

(ANSA) - TRENTO, 1 FEB - "Si tratta di un risultato straordinario: cinque medaglie in cinque gare. I due campioni fiemmesi sono stati eccezionali e hanno dimostrato che nello sport le barriere non esistono, è davvero possibile raggiungere qualsiasi risultato. Bravi ragazzi, continuate così". Sono state le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e dell'assessore provinciale allo sport e turismo, Roberto Failoni, dopo le quattro le medaglie d'oro e una d'argento conquistate dalla coppia trentina Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal ai mondiali di sci alpino paralimpico. I due atleti della val di Fiemme ieri hanno vinto infatti il SuperG e la Combinata a Sella Nevea, in Friuli Venezia Giulia.