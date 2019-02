Musica: Moroder in Trentino ad aprile

(ANSA) - TRENTO, 1 FEB - Un dj set con Giorgio Moroder è in calendario il 7 aprile in Trentino, a cima Tognola, a San Martino di Castrozza, con biglietti disponibili dalla prossima settimana nel circuito PrimiallaPrima. Compreso nel presso il biglietto per la seggiovia.

L'esibizione, a quota 2.200 metri, vuole in maniera simbolica rendere omaggio a questo artista. La sua vita, raccontata attraverso la musica che lui ha creato, in un contesto fortemente legato alle sue origini: Le Dolomiti. Giorgio Moroder, ricordano gli organizzatori, è nato a Ortisei, in Val Gardena, a pochissimi chilometri, in linea d'aria, dalla cima dove si terrà l'evento. (ANSA).