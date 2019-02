Montagna: progetto nuovo rifugio Tonini

(ANSA) - TRENTO, 1 FEB - Presentato ieri sera a Baselga di Piné, in Trentino, il progetto del nuovo rifugio Tonini, distrutto da un incendio il 28 dicembre 2016. Presenti oltre 250 persone, a dimostrazione di quanto la comunità pinetana vi sia legata. Dalla data della sua edificazione (1972) rappresenta un punto di riferimento per famiglie, ragazzi, giovani, meno giovani, scuole e alpinismo giovanile.

Il progetto, non ancora definitivo e non ancora approvato dal Consiglio Sat, prevede un aumento dei posti ristorante da 40 a 62, mentre i posti letto rimarranno 24 come in precedenza (2 camere da 6 posti e 3 da 4 posti), nello stallone non interessato dall'incendio rimarranno i 36 posti letto, come in precedenza. Aumenteranno a 9 i posti invece per gestire e personale di servizio, come aumenterà di 10 metri quadri la superficie della cucina e aumenterà la superficie dell'ingresso-deposito zaini-asciugatoio.

I materiali usati saranno legno di larice e porfido per la facciata, conservando nel basamento alcune pietre bruciate.

