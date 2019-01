Scuola:Bisesti,rispondere a domanda tecnologia per didattica

(ANSA) - TRENTO, 31 GEN - Utilizzare le nuove tecnologie per la didattica, nel modo giusto e nella giusta misura, partendo da una base fondamentale di educazione, che non si può più dare sempre per scontata. Così l'assessore all'istruzione e alla cultura della Provincia autonoma di Trento, Mirko BIsesti, ha introdotto la presentazione di un report di ricerca "Generazione Z. I giovani trentini. Indagine 2018", in una conferenza stampa in Provincia.

"Dalla scuola - ha spiegato - c'è già la richiesta di un maggiore coinvolgimento delle nuove tecnologie, in modo che non vengano utilizzato in modo distorto, bensì finalizzato alla didattica. Sono ragazzi che sono nati con la tecnologia, non è da insegnare, serve invece rispondere alle esigenze già emerse dalle scuole". (ANSA).