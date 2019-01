Pallavolo: Trentino Volley batte Amriswil 0-3

(ANSA) - TRENTO, 31 GEN - "Siamo stati pratici ed efficaci come avevo chiesto alla vigilia. Non abbiamo sofferto l'impatto con l'ambiente, sbagliando poco e limitando al massimo i rischi anche con il servizio, decisamente conservativo". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, dopo la vittoria di ieri sera in Svizzera in Cev Cup per 0-3.

"L'Amriswil è una squadra esperta - ha aggiunto - ma non è riuscita ad esprimersi, perché l'abbiamo sempre contenuta attentamente. Ho visto la giusta attenzione in campo e sono contento di tutto ciò; torniamo a casa col risultato che volevamo e adesso possiamo concentrarci sulla partita di domenica in SuperLega". Giocherà alla Blm Group Arena, contro la Bcc Castellana Grotte per la 20/a giornata di SuperLega. (ANSA).