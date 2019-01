Neve: allerta gialla in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 31 GEN - Da stasera fino alle prime ore di domenica 3 febbraio un'intensa perturbazione interesserà il Trentino. Sono attese nevicate anche a bassa quota nelle prime fasi dell'evento fino alla tarda mattinata di domani (5-15 centimetri a seconda delle zone).

Si registrerà poi un innalzamento della quota neve fino a circa 1.500 metri sui settori meridionali e circa 1.000 metri su quelli settentrionali, con ulteriori 40-70 centimetri di neve in montagna e un rinforzo dei venti meridionali specie in quota.

Nelle ore centrali di sabato si prevede una parziale attenuazione dei fenomeni e tra sabato e domenica una probabile ripresa delle precipitazioni con circa 5-15 centimetri di neve sopra gli 800-1.000 metri.

A seguito dell'avviso meteo, la Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta ordinaria (gialla).

Le scuole resteranno aperte ma in Alta Val di Non, Val di Fassa e Val di Sole domani chiuderanno a fine mattina, per permettere al trasporto pubblico di operare in sicurezza.

(ANSA).