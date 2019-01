Prevista neve in Trentino venerdì

(ANSA) - TRENTO, 30 GEN - Venerdì è atteso un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Trentino. Lo riferisce l'amministrazione provinciale, spiegando che sarà con nevicate diffuse e intense fino a sabato mattina, inizialmente anche a quote basse, poi con limite in salita oltre 800-1000 metri dalla serata.

È la previsione di MeteoTrentino, che dice anche che oggi il transito di una perturbazione favorisce la presenza di un cielo molto nuvoloso e la possibilità di qualche debole e isolata precipitazione, nevosa a bassa quota, più probabile in serata.

Domani, giovedì 31 gennaio, è previsto un cielo in prevalenza molto nuvoloso con precipitazioni deboli sparse in mattinata e successivamente dalla sera, nevose a bassa quota. Un parziale miglioramento è atteso invece per domenica. (ANSA).