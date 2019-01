Aggressione Bolzano, convalidato arresto

(ANSA) - BOLZANO, 30 GEN - Il gip di Bolzano Peter Michaeler ha convalidato l'arresto di Amidù Salifu, il 35enne del Togo che domenica mattina a Bolzano sud aveva danneggiato auto e vetrine, vagando nudo armato di una spranga, ed aveva poi opposto resistenza al suo arresto da parte delle forze dell'ordine.

Il giudice ha convalidato l'arresto ed ha confermato la detenzione cautelare. Salifu, difeso dall'avvocatessa Giulia Servadio, non era presente all'udienza. "Il mio assistito è ancora in ospedale, piantonato dai carabinieri, e non è in grado di partecipare all'udienza" ha commentato l'avvocatessa.