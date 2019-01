Sci: a Hirscher lo slalom di Schladming

(ANSA) - SCHLADMING (AUSTRIA), 29 GEN - L'austriaco Marcel Hirscher ha vinto nettamente il prestigioso slalom speciale notturno di Coppa del mondo a Schladming, the Nighttrace, davanti a un pubblico scatenato di 40 mila tifosi nello stadio dello sci all'arrivo della pista Planai. Per Hirscher è la vittoria n.68 in coppa, grazie al tempo totale di 1'44"81. Molto indietro rispetto a lui il francese Alexis Pinturault, secondo in 1'46"02, e lo svizzero Daniel Yule, terzo in 1'46"41. Per l'Italia ancora una gara deludente. In classifica ci sono solo Manfred Moelgg 12/o (1'48"23) e Alex Vinatzer 16/o (1'48"79). La Coppa del mondo uomini va ora in Germania, a Garmisch-Partenkirchen, per le ultime due gare prima dei Mondiali di Aare: sabato discesa, con ritorno in pista di Dominik Paris, e domenica slalom gigante con gli azzurri che puntano almeno ad un risultato di punta in questa disciplina.