Podini compie 80 anni, bonus 80 euro a tutti

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - Il fondatore del gruppo MD, Patrizio Podini, compie 80 anni e, per celebrare l'occasione, conferisce un bonus di 80 euro a tutti i dipendenti, circa settemila. Per il cavalier Podini si è trattato di una doppia ricorrenza, visto che la sua azienda compie quest'anno 25 anni: un duplice compleanno celebrato a Napoli, villa Pignatelli, con dipendenti, fornitori, personaggi del mondo dello spettacolo come Giancarlo Giannini, Antonella Clerici, Paolo Jannacci.

Podini, altoatesino, ha voluto celebrare l'appuntamento nel capoluogo campano "perché a Napoli mi sento di casa e tifo persino per il Napoli": il sindaco Luigi de Magistris gli ha conferito, per l'occasione, la medaglia del Comune.

MD, fondato 25 anni fa proprio nel Napoletano, è oggi arrivato ad essere il 2 gruppo nazionale discount a capitale italiano.