Lega Trento,trasporti anziani gratis battaglia storica vinta

(ANSA) - TRENTO, 29 GEN - "L'obiettivo di non fare pagare il biglietto dei trasporti pubblici agli anziani è una battaglia storica per noi della Lega Trentino, portata avanti dalle comunali del 2009 e ora giunta a una felice conclusione grazie alla vittoria alle elezioni provinciali e alla decisione della Giunta di pochi giorni fa". Così, in una nota, il gruppo consiliare.

"La Lega in Trentino - aggiunge - mantiene sempre le promesse, promesse realmente attuabili e che aiutano nel concreto tanti trentini, senza creare false speranze con progetti faraonici poi mai realizzati. Siamo orgogliosi di avere rispettato pienamente lo slogan usato dal nostro vicepremier 'dalle parole ai fatti'. L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo da tantissime persone anziane che, con pensioni modeste, avrebbero altrimenti grosse difficoltà nel farsi carico dell'abbonamento mensile. Grazie alla Giunta Fugatti hanno ora la possibilità di circolare liberamente per tutto il territorio provinciale senza essere limitati da costrizioni economiche".

(ANSA).