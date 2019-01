Italiano ucciso a Berlino, un arresto

(ANSA) - BOLZANO, 29 GEN - E' stato arrestato a Berlino il presunto omicida di Stefan Unterweger, un altoatesino residente nella capitale tedesca ucciso nel maggio del 2017 in un parco.

Come informa Rai Südtirol, l'arrestato avrebbe già confessato il delitto. La svolta nell'inchiesta è avvenuta durante indagini per un altro omicidio a Berlino.