Furgone in fiamme sull'Autobrennero

(ANSA) - BOLZANO, 29 GEN - Il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è intervenuto ieri sera all'area di servizio Laimburg carreggiato sud dell'autostrada del Brennero per un incendio di un furgone.

Il furgone in uscita dall'area di servizio ha preso fuoco.

All'arrivo sul posto il furgone era totalmente in fiamme. La squadra di intervento ha domato velocemente l'incendio.

Non ci sono stati rallentamenti alla viabilità. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Egna, la Croce bianca, la polizia stradale e il personale dell'autostrada.