Università Trento,al via iscrizioni online a test ammissione

(ANSA) - TRENTO, 28 GEN - Aperte da oggi le iscrizioni online alle prove di ammissione ai corsi dell'Università di Trento per l'anno accademico 2019-2020, che si svolgeranno tra marzo e aprile.

La prima giornata di prove di ammissione alla sessione primaverile, in calendario il 29 marzo, è per Giurisprudenza, Sociologia, Servizio sociale, Studi internazionali, Interfacce e tecnologie della comunicazione, Scienze e tecniche di psicologia cognitiva e alla laurea in inglese Comparative, European and International Legal Studies (iscrizioni fino alle 12 del 19 marzo). La seconda fase del test sarà il 5 aprile, giorno delle prove di ammissione a Economia e management, Gestione aziendale, Gestione aziendale part time, Amministrazione aziendale e diritto, Beni culturali, Filosofia, Lingue moderne e Studi storici e filologico-letterari (iscrizioni fino alle 12 del 19 marzo).