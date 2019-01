Trento Film Festival, già più di 500 film iscritti

(ANSA) - TRENTO, 28 GEN - Sono già più di 500 i film prodotti tra il 2017 e il 2018 iscritti alla 67/a edizione della rassegna cinematografica Trento Film Festival, rassegna in programma dal 27 aprile al 5 maggio per cui sono ancora aperte le registrazioni per le opere in uscita nel 2019, i cui termini scadranno il 10 febbraio.

"Un lavoro, quello della selezione - dicono gli organizzatori - impegnativo ma allo stesso tempo ricco di soddisfazioni, anche per le buone notizie che arrivano, quest'anno più che mai, dai tanti festival internazionali di cinema di montagna, dove numerosi film scoperti e premiati al festival ricevono altrettanti ambiti riconoscimenti".

Prevista anche quest'anno la rassegna internazionale sull'editoria di montagna "MontagnaLibri", giunta alla 33/a edizione. I termini per la segnalazione di opere pubblicate nel 2018 si sono chiusi lo scorso 20 gennaio, mentre per il 20 marzo è fissata la scadenza per i libri editati tra gennaio e marzo 2019.