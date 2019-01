Strade transitabili in Trentino, attenzione a ghiaccio

(ANSA) - TRENTO, 28 GEN - Dopo la nevicata in Trentino che si è esaurita nella notte, per oggi Meteotrentino prevede cielo molto nuvoloso con qualche debole precipitazione residua a est ma anche schiarite nel corso del pomeriggio.

Intanto tutte le strade principali sono transitabili, senza particolari difficoltà, informa la Provincia che raccomanda però di viaggiare con prudenza per la presenza di possibili tratti ghiacciati, in considerazione delle temperature relativamente rigide, soprattutto nelle zone in quota.