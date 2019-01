Neve a Trento: Comune, 67 mezzi al lavoro

(ANSA) - TRENTO, 28 GEN - Sono stati 67, ad ora, i mezzi messi al lavoro dal Comune di Trento per la nevicata iniziata nel pomeriggio di ieri. Sono stati attivati i reperibili e i 67 mezzi per lo sgombero della neve, di cui tre del Comune stesso, 21 spargi-sale (di cui 18 comunali) e 33 mini-pale per i marciapiedi, di cui una comunale. (ANSA).