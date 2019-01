Neve a Rovereto: Comune, 24 imprese impegnate

(ANSA) - TRENTO, 28 GEN - Dalle 17 alle 22.30-23 di ieri a Rovereto hanno lavorato 24 imprese, che hanno effettuato operazioni di salatura e inghiaiatura delle strade e delle piste ciclabili, garantendo così lo scioglimento della precipitazione nevosa. Lo rende noto il Comune, spiegando che le attività di servizio e sgombero si sono protratte fino all'una del mattino per riprendere poi alle 4.

Le operazioni sono state coordinate dallo staff comunale, che ha attivato l'immediato intervento di tutti gli operatori aggiudicatari del servizio in interconnessione con comando dei vigili del fuoco e operatori di azienda municipale rifiuti. Nel corso della settimana, avverte il Comune, sono previste altre precipitazioni, e in caso di necessità eventuali segnalazioni devono essere indirizzate al comando polizia locale. (ANSA).