Sci nordico: Marcialonga vinta da norvegese Petter Eliassen

(ANSA) - TRENTO, 27 GEN - Petter Eliassen ce l'ha fatta. La Marcialonga era praticamente l'unica prova prestigiosa a mancare nel palmarès del fondista norvegese. Dopo il secondo posto nel 2016, oggi è riuscito a vincere, rimanendo in testa dall'inizio alla fine e 'svettando' anche sulla salita di Cascata. Nel mezzo dei due risultati alla gara trentina uno stop di un anno per il fondista del circuito Visma Ski Classics, prima di guadagnare il gradino più alto del podio lungo i 70 km da Moena a Cavalese.

Seconda e terza posizione al Team Ragde con Andreas Nygaard e Oskar Kardin, 4/o Gjerdalen con il pettorale numero 4, al quale è sfuggito il poker.

Tra le donne incontenibile Britta Johansson Norgren, giunta in solitaria sul traguardo, su Lina Korsgren e Astrid Slind.

Per quanto riguarda la compagine azzurra Mauro Brigadoi chiude 48/o, Francesco Ferrari 49/o. Prima italiana Chiara Caminada, in 26/a posizione.

La Marcialonga Light di 45 km è stata appannaggio di Sergey Spirin e Karolina Bicova. Al via erano in 7.500. (ANSA).