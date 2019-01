Maltempo: neve in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 27 GEN - La neve è arrivata, come da previsioni meteorologiche, in Trentino Alto Adige. I primi fiocchi sono scesi a metà pomeriggio e a sera il paesaggio è completamente imbiancato, anche in città.

Per quanto riguarda la principale via di transito, l'autostrada A22 del Brennero, la centrale del traffico riferisce che poco dopo le 19 nevica dal Brennero, in Alto Adige, fino a Rovereto, nel Trentino meridionale, ma le corsie sono solo bagnate. (ANSA).