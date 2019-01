Basket: Aquila Trento perde con Cantù, 92-97

(ANSA) - TRENTO, 27 GEN - "Abbiamo fatto fatica per tutta la partita, in ogni aspetto: sapevamo che per noi non sarebbero stati facili alcuni accoppiamenti ma siamo partiti bene, nei primi minuti avevamo presenza, aggressività, buone letture in difesa. Poi però ci siamo persi, giocando solo a strappi e subendo difensivamente in uno contro uno, al tiro, a rimbalzo".

Così il coach dell'Aquila Basket Trento, Maurizio Buscaglia, commenta la sconfitta di oggi in casa contro Cantù per 92-97 in campionato.

"Abbiamo concesso troppi punti, e in attacco - ha aggiunto - ci è mancata fluidità in alcuni momenti della partita. Peccato perché avevamo lavorato bene per tutta la settimana, e peccato perché ci tenevamo a regalare al nostro pubblico una vittoria.

Ora testa al match con Varese di sabato: servirà una prestazione diversa per prenderci i due punti". (ANSA).