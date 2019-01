Tuffo della Merla domani a Pieve Ledro

(ANSA) - TRENTO, 26 GEN - Sarà ancora una volta un'esperienza unica quella che domani vedrà un centinaio di arditi protagonisti a mezzogiorno dell'11/a edizione del Tuffo della Merla, prevista sulla spiaggia a Pieve di Ledro. Sarà insomma un tuffo da Guinness dei Primati perché il Tuffo della Merla è un evento unico in Italia.

Durante l'inverno, anche in Trentino, esistono cimenti simili, nelle acque di laghetti in quota ghiacciati, ma sono sempre riservati a esperti subacquei che si immergono protetti da mute. Nel Lago di Ledro invece, a circa 655 metri sul livello del mare e con la temperatura dell'acqua vicina allo zero, ci si tuffa in costume da bagno. E inoltre la formula prevede un doppio tuffo e una doppia nuotata di circa venti metri. Con partecipanti di ogni fascia di età: dai ragazzi a chi non è più giovane, ma mostra la voglia di osare tipica dei teenager. Tra le curiosità anche quelle di un gruppo musicale di Crema che allieterà i momenti precedenti il tuffo, poi vedrà i musicisti tuffarsi a loro volta nel lago. (ANSA).