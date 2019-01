Sci: slalom Kitzbuehel, tre azzurri in 2/a manche

(ANSA) - Kitzbuehel (Austria), 26 gen - Sono tre gli azzurri classificatisi per la seconda decisiva manche del difficilissimo slalom speciale di cdm di Kitzbuehel . Sono Giuliano Razzoli 16/o in 56.88, Simon Maurberger 20/o in 57.05 e Riccardo Tonetti 28/o in 57.72 nonostante il pettorale 54. Mentre non si è classificato Hans Vaccari con il 36/o tempo, fuori sono finiti Manfred Moelgg, Stefano Gross, Fabian Bacher e Alex Vinatzer.