Sci nordico: Marcialonga Story con Nikita Krjukov

(ANSA) - TRENTO, 26 GEN - Se la Marcialonga di Fiemme e Fassa di domani sarà una delle più "olimpiche" di sempre, con una sfilata unica di campioni a cinque cerchi, tra i quali Zorzi, Bettini, Chechi e Antonio Rossi, la Marcialonga Story odierna non ha voluto essere da meno, presentando al via nientemeno che il fuoriclasse Nikita Krjukov, tre ori mondiali e uno olimpico, il quale parteciperà anche alla 46/a edizione di domenica.

Il fondista russo non ha voluto perdersi la passeggiata storica di 11 chilometri da Lago di Tesero a Predazzo con sci e abbigliamento d'epoca, consigliato da un amico sulla bellezza della manifestazione collaterale di Marcialonga. La "Story" non è competitiva, vuole essere un inno al vintage e un ricordo allo sci di fondo del passato, ma Krjukov, senza fare troppa fatica, è riuscito a portarsi a casa la settima edizione. Ai nastri di partenza anche un altro campione olimpico, questa volta azzurro, Marco Albarello: "Mi tocca rispolverare il vecchio motto decoubertiano: "L'importante è partecipare!". (ANSA).