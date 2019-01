Pallavolo: Trentino Volley il 27 gennaio a Latina

(ANSA) - TRENTO, 26 GEN - "La partita di mercoledì contro la Verona ci ha messo duramente alla prova non solo dal punto di vista fisico ma anche da quello mentale perché era una partita senza ritorno. A maggior ragione quindi nel match sul campo della Top Volley dobbiamo porre ancora maggiore attenzione, perché vogliamo evitare di restare di nuovo fermi in classifica". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, presentando il match di domani in trasferta contro Latina, per il 19/o turno di regular season SuperLega, sesto girono di ritorno.

"Latina - ha aggiunto Lorenzetti - è una squadra che sin qui ha fatto pienamente il suo dovere, vincendo le partite che doveva vincere per poter stazionare in una zona di classifica tranquilla. Sarà quindi un impegno tutt'altro che semplice, ma è giusto che sia così perché anche trasferte come quella di domenica raccontano quanto questo campionato sia appassionante e imprevedibile". (ANSA).