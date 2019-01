Incendio in zona industriale a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 26 GEN - Un incendio nella zona industriale di Bolzano ha creato una colonna di fumo visibile anche a distanza, da tutta la conca in cui si trova la città. Secondo le prime informazioni sono andate in fiamme delle materie plastiche in un cantiere vicino al centro commerciale Twenty.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del corpo permanete. (ANSA).