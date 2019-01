Giustizia: Kompatscher, creare Agenzia per investire

(ANSA) - BOLZANO, 26 GEN - Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, che ricopre anche il ruolo di presidente della Regione, nel corso della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario a Trento ha sottolineato che il passaggio delle competenze in merito al personale della Giustizia dallo Stato alla Regione, avvenuto due anni, aveva principalmente lo scopo di creare le condizioni per una migliore operatività della giustizia a livello regionale. Una condizione questa, ha ribadito il presidente, "fondamentale in una società democratica".

La Regione, come ha spiegato, ha quasi raddoppiato gli investimenti per il miglioramento degli edifici e la dotazione degli uffici rispetto a quanto era stato erogato dallo Stato.

"Comunque - ha aggiunto Kompatscher - i procedimenti sono complessi e le trattative con lo Stato lunghe". Per semplificare i procedimenti e abbreviare i tempi ha proposto la creazione di un'Agenzia che dovrebbe essere in grado di operare in maniera più flessibile e con maggiore rapidità. (ANSA).