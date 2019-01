Giorno memoria: Kompatscher, teniamo presente passato

(ANSA) - BOLZANO, 26 GEN - "La nostra storia di altoatesini ci ha insegnato a cosa portino le persecuzioni, a quali crimini contro l'umanità esse possano condurre. E' perciò fondamentale che noi - i nostri giovani, i cittadini e le cittadine della nostra Provincia - teniamo sempre presente il nostro passato, per poterne raccontare la storia anche fuori dai confini della nostra provincia, consapevoli di quanto abbiamo appreso dall'esperienza passata". In occasione del Giorno internazionale dedicato alla memoria delle vittime dell'Olocausto, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, lancia un monito contro il nazionalismo, il razzismo e per il rispetto dell'essere umano.

L'International Holocaust Remembrance Day ricorre il 27 gennaio venne istituito nel 2005 dalle Nazioni Unite in memoria dell'Olocausto e in occasione del 60/o anniversario della liberazione dei prigionieri del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. (ANSA).