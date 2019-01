Carabinieri Cles fanno lezione a scuola

(ANSA) - TRENTO, 26 GEN - Gli alunni di quarta e quinta del liceo Russell e dell'istituto tecnico Pilati di Cles hanno seguito una lezione di un'ora insieme ad alcuni carabinieri della compagnia locale. Ai quasi 500 studenti presenti i militari hanno raccontato la loro personale esperienza di vita (motivazioni, percorso di studi, pratica sperimentazione di ogni aspetto del lavoro) e spiegato le modalità di selezione per l'arruolamento nelle fila dell'Arma, soffermandosi sul bando di concorso riservato a 536 allievi marescialli.

Prossima alla scadenza (il termine ultimo per la presentazioni delle domande, che può avvenire soltanto on-line, è il 4 febbraio), la selezione, che è illustrata dalla pagina concorsi del sito www.carabinieri.it, è diretta a ragazzi tra i 17 e i 26 anni e che hanno conseguito (o sono in grado di farlo entro il prossimo anno) un diploma di scuola secondaria di secondo grado, apre le porte alla scuola Marescialli di Firenze, un istituto militare di rango universitario, strutturato su tre anni di frequenza.(ANSA).