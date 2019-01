Trentino: Forza Italia rivendica un assessorato

(ANSA) - TRENTO, 25 GEN - "Speriamo che Giorgio Leonardi diventi assessore. Meritatamente, perché chi ha dato la spinta maggiore durante la campagna elettorale in termini di partecipazione, organizzazione e anche con la presenza di Silvio Berlusconi, è stata Forza Italia".

Michaela Biancofiore, coordinatrice regionale di Forza Italia, si prepara a festeggiare il 25/o compleanno del partito rivendicando un posto in Giunta provinciale a Trento per il collega di partito, ruolo rimasto vacante in seguito alla prematura scomparsa di Rodolfo Borga. "Meritatamente - ha ribadito Biancofiore - perché Forza Italia ha fondato il centrodestra, quindi noi aspiriamo ad una federazione nazionale e locale e abbiamo fiducia nel presidente Maurizio Fugatti e in Mirko Bisesti per la scelta di Leonardi. Una scelta di storia comune che ha dato credibilità e ci ha fatto vincere". "Ci aspettiamo un riconoscimento da parte della Lega visto il contributo e lo spazio dato da noi anche quando magari avevamo più consenso", ha detto Leonardi.