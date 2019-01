Stocker prende volo durante voto giunta

(ANSA) - BOLZANO, 25 GEN - Proprio mentre il consiglio provinciale si è riunito a Bolzano per eleggere la giunta Kompatscher bis, l'ex assessora alla sanità Martha Stocker ha preso il volo verso la Nuova Zelanda. "Tornerò con nuove cognizioni e nuove esperienze, se Dio vuole", scrive Stocker su Facebook, pubblicando anche una foto scattata all'aeroporto di Monaco. In Nuova Zelanda la neo presidente della Fondazione Magnago intende esplorare i luoghi, conoscere le persone e allo stesso tempo migliorare il suo inglese. "Da tempo avevo prenotato il volo per il 25 gennaio, la nomina della nuova giunta è arrivata proprio in tempo", commenta Stocker con un pizzico di ironia.