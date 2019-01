Sci: trionfo Paris sulla Streif, fa tris in discesa

(ANSA) - KITZBUEHEL (AUSTRIA), 25 GEN - Un fantastico Dominik Paris ha vinto la discesa di coppa del mondo di Kitzbuhel, sulla leggendaria pista Streif, con il tempo di 1.56.82. Alle sue spalle lo svizzero Beat Feuz in 1.57.02 e terzo l'austriaco Otmar Striedinger in 1.59.19 che partito nelle retrovie ha soffiato il podio a Christof Innerhofer, quarto in 1.57.75.

Per Paris, 29 anni e 12/o successo in coppa, è la quarta incredibile vittoria sulla pista più famosa, difficile e spettacolare del mondo, dopo quelle nelle discese del 2013 e del 2017 e nel superG del 2015.