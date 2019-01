Kompatscher, Europa sia come Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 25 GEN - "L'Alto Adige è una piccola Europa in Europa e l'Europa potrebbe diventare come noi". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher, presentando in consiglio provinciale la sua giunta, che sarà eletta dal plenum. Il presidente della Provincia autonoma, che è già stato eletto dall'aula la scorsa settimana, ha ripercorso le tappe della trattativa che ha portato all'accordo tra Svp e Lega.

Kompatscher ha sottolineato i valori comuni, elencati nella dichiarazione preliminare dell'accordo di giunta. "Grazie all'autonomia - ha detto - una terra povera come l'Alto Adige ora è un esempio di benessere e pacifica convivenza". Il governatore ha inoltre ribadito l'importanza dell'Europa. "Siamo - ha detto - contro un ritorno agli Stati nazionali e siamo a favore di un'Europa delle Regioni". Kompatscher ha inoltre fatto riferimento alla Giornata della Memoria di domenica prossima, ribadendo un chiaro no "ad ogni forma di odio e razzismo". Il consiglio, oltre agli assessori, voterà anche l'ufficio di presidenza.