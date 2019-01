Bo ancora protagonista ad Anterselva

(ANSA) - BOLZANO, 25 GEN - Johannes Thingnes Bo si conferma grande protagonista della sprint di Coppa del mondo di Biathlon.

Il 25enne norvegese si è imposto nella 10 km sprint di Anterselva con 17,5 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Erlend Bjontegaard, proseguendo così la sua striscia positiva, arrivata a dieci successi stagionali.

Il podio è stato completato dal francese Antonin Guigonnat. I francesi hanno convinto soprattutto come squadra, con il quarto posto del cinque volte campione olimpico Martin Fourcade, il 6° di Simon Desthieux ed il 7° di Quentin Fillon Maillet.

Gli azzurri hanno invece piazzato due atleti nei primi dieci.

Il migliore della squadra italiana è stato ancora una volta Lukas Hofer, ottavo nonostante un giro di penalizzazione. Il suo compagno di squadra Dominik Windisch è invece entrato per la prima volta in questo inverno nei primi dieci, dimostrando da aver ritrovato la condizione.