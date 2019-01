Sicurezza: al via vigilanza su treni Valsugana e Trento-Malè

(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - Al via sulle linee ferroviarie della Valsugana e della Trento-Malè il servizio di vigilanza sui treni affidato agli agenti giurati di Ronda Atesina da Trentino Trasporti. Già arrivato il nulla osta per iniziare l'attività da parte della questura di Trento.

"Aumentare la sicurezza di chi lavora sui mezzi di trasporto pubblico e dei tanti cittadini che, ogni giorno, pagano regolarmente il biglietto è un impegno per noi fondamentale", ha detto oggi il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti durante la presentazione del servizio - ed è una richiesta che ci è stata sottoposta dalla quasi totalità dei sindacati del settore, che hanno evidenziato come questa fosse una delle priorità da affrontare". "Per tali ragioni, in poche settimane - ha aggiunto Fugatti - abbiamo organizzato un servizio di vigilanza che permetterà a quanti viaggiano sui treni della Valsugana e della Trento-Malè di sentirsi maggiormente tutelati".