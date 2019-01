Biathlon,ceca Davidova vince gara sprint

(ANSA) - BOLZANO, 24 GEN - La ceca Marketa Davidova ha vinto a sorpresa la prima gara di Coppa del mondo di biathlon ad Anterselva, in Alto Adige. Nella 7,5 km sprint la 22enne al poligono è rimasta senza errori e sugli sci è stata la più veloce di tutte, aggiudicandosi la vittoria in 21:40,7 minuti.

Per la giovane ceca è la prima vittoria in assoluto in Coppa.

Davidova ha dovuto soffrire fino all'ultima concorrente in gara, la due volte campionessa olimpica Laura Dahlmeier, che fino a mezzo chilometro dall'arrivo è stata in testa. Poi però è crollata, chiudendo con 4 secondi di ritardo dalla Davidova, al deludente quarto posto. Davanti alla Dahlmeier si sono infatti, piazzate anche le esperta scandinave Kaisa Makarainen (Finlandia) e Marte Olsbu Roeiseland (Norvegia), staccate di soli 1,7 e 3,5 secondi.

Lisa Vittozzi ha difeso con un 5/o posto il suo primato nella classifica sprint, mentre la beniamina locale Dorothea Wierer si è piazzata per l'undicesima volta in questa stagione tra le top 10, chiudendo all'8/o posto.